Ученые назвали дату последнего солнечного затмения на Земле

Ученые рассказали, что когда-то Луна станет достаточно маленькой для того, чтобы полностью закрыть Солнце и жители Земли больше не смогут стать свидетелями такого природного явления, как затмение. Исследователи рассказали, что подобное может произойти через 600 млн лет.

Ученые из Центра космических полетов им. Годдарда смогли предсказать дату последнего солнечного затмения на планете Земля. Они выяснили, что Луна с каждым днем отдаляется от нашей планеты примерно на 2,2 сантиметра, именно поэтому естественный спутник Земли в будущем станет настолько маленьким, что не сможет полностью закрыть Солнце.

Также исследователи выяснили, что небесное светило постепенно увеличивается в размерах, от чего иногда Луна не в состоянии полностью его скрыть и происходят такие затмения, более известные науке как кольцеобразные. Несмотря на то, что подобное в последнее время случается все чаще, специалисты до сих пор приходят в удивление каждый раз, когда это происходит.

Так, путем математических вычислений, ученые пришли к выводу, что уже через 600 млн лет Луна настолько отдалится от Земли, что не сможет закрывать Солнце и люди больше не будут наблюдать природное явление, которое получило название затмение.