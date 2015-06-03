Старейший ученый Австралии отправится в Швейцарию на эвтаназию

Стало известно о том, что самый пожилой ученый Австралии Дэвид Гудолл отправится в Швейцарию для того, чтобы пройти процедуру эвтаназии. 104-летний исследователь не является неизлечимо больным, однако не хочет дальше жить из-за постоянных болезней, которые стали одолевать его с возрастом.

Буквально недавно западная пресса сообщила о том, что 104-летний австралийский специалист в обалсти геоботаники и экологической статистики Дэвид Гудолл решился на эвтаназию и специально ради этого отправляется в Швейцарию. Стоит отметить, что в австралийском штате Виктория в 2017 году также легализовали данную процедуру, однако ее начнут применять только летом 2019 года, и то, только для неизлечимо больных людей.

Гудолл не страдает от неизлечимой болезни, однако он больше не хочет жить по той простой причине, что с возрастом его все больше поражают различные недуги, которые он устал терпеть. Из-за постоянных болезней качество жизни 104-летнего ученого значительно ухудшилось, потому он и решился на эвтаназию.

Отмечается, что в швейцарском Базеле данную просьбу рассмотрели и одобрили в ускоренном порядке и уже в начале мая Гудолл намерен вылететь в Швейцарию. Активистам уже удалось собрать более 15 тысяч долларов для того, что старейший в мире ученый мог исполнить свое желание.