Ученые: Барбекю и шашлык опасны и вызывают гипертонию

Ученые из США рассказали, чем так опасны барбекю и шашлык. Трудясь в лаборатории при Гарвардском университете, они провели исследование и выяснили, что мясо, приготовленное на открытом огне, может вызвать у потребителя гипертонию, передает издание The American Heart Association.

Американские ученые провели большой эксперимент с участием ста тысяч человек, чтобы понять, какой вред может принести частое употребление барбекю и шашлыка. Для этого они в течение 16 лет следили за здоровьем его участников, у которых поначалу не было выявлено болезней сердца, рака, а также высокого давления. У некоторых подопытных побочные эффекты были замечены на несколько лет раньше. По ходу эксперимента специалисты изучали данные о здоровье участников.

Оглашая его результаты, ученые утвердительно высказались о влиянии блюд из жаренного на открытом огне мяса на давление. По их данным, риск возникновения гипертонии у людей, которые ели барбекю или шашлык чаще 15 раз в месяц, был выше на 17 процентов, чем у тех, кто жарил их реже раза в неделю. К концу эксперимента среди пострадавших от этой болезни оказалось 37 тысяч человек.