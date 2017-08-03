Вареный рис может вызвать отравление при неправильном хранении - Медики

Вареный рис может вызвать отравление при неправильном хранении, сообщают медики из Соединенных Штатов Америки. По их словам, если хранить кашу при комнатной температуре, в нем начинают размножаться бактерии Bacillus cereus, которые попадают в зерна из почвы.

Медики из США обнародовали очень важный факт о вареном рисе. Оказывается, он может быть очень опасен для здоровья человека. Исследуя этот продукт, специалисты, трудящиеся в научной лаборатории при университете в штате Северная Каролина, выяснили, какие микроорганизмы начинают в нем размножаться при неправильном хранении.

По результатам своего исследования медики заявляют, что сразу после остывания вареный рис обязательно нужно прятать в холодильник. Когда рис еще только растет на полях, он вбирает в себя из почвы вредные токсины под названием Bacillus cereus. Эти микроорганизмы начинают активизироваться, если после остывания оставить кашу в обычной комнате, однако холодная температура не даст им этого сделать. В результате человек может уберечь себя от тяжелого отравления.