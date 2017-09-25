Российские ученые создадут для космонавтов сану, душ, умывальник и стиральную машину

Ученые из Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения решили создать для космонавтов средства санитарно-гигиенического обеспечения. Научно-технический совет института утвердил начать разработку душа, сауны, рукомойника, умывальника и стиральной машины.

Как сообщается, космонавты могут получить предметы для поддержания личной гигиены. Так как использование воды в условиях невесомости несколько иное, чем на Земле, ученые хотят придумать систему по регенерации санитарно-гигиенической воды.

Если у ученых получится разработать методы использования и применения воды в космосе, то на МКС могут появиться предметы, которых там еще не было. Так, космонавты получат возможность купаться в душе, мыть руки и умываться, используя раковину. Более того, российские ученые планируют создать еще и сауну, что позволит астронавтам ощущать комфортные условия, доступные ранее лишь на Земле.

Сейчас космонавты весьма ограничены в комфортных условиях для соблюдения личной гигиены. На МКС им приходится обтираться влажными полотенцами. Душ был лишь на станции «Салют-4», но на МКС его размещать не стали, так как влага со стенок могла попасть на приборы, а космонавты не всегда хотели досуха вытирать душ после каждого использования.