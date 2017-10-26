В Индонезии учеными найдены десятки неизвестных науке существ‍. Результаты их экспедиции, которая проходила в течение двух недель, назвали поистине сенсационными.

Научное издание IFL Science передает новости о результатах одной из последних экспедиций индонезийских ученых по акватории океана. За две недели, которые они потратили на изучение морского пространства и дна, были совершены сенсационные открытия.

Специалисты проводили очень тщательное изучение. Они вылавливали морских существ и изучали каждого. В общей сложности было выловлено порядка двенадцати тысяч обитателей соленой воды. Среди этих животных были обнаружены виды креветок, кальмаров и крабов, существование которых до сих пор не было зафиксировано.

Особым образом ученые отмечают кальмара, который в ходе исследований получил имя Histieuthidae. Его особенность в глазах, размер которых значительно отличается. Большим глазом существо высматривает для себя пищу, а маленький использует для ориентации по потоку света.