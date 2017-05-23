Ученые: Бокал пива или вина делает человека креативнее

Ученые доказали, что бокал пива или вина делает человека креативнее. Они провели эксперимент, в ходе которого выпившие участники, соперничая с трезвыми, должны были придумать, как связаны три предоставленных слова, и придумать четвертое, имеющее с ними связь.

Ученые из Австрии, трудящиеся при университете в городе Грац, выяснили, что бокал алкогольного напитка может сделать человека креативнее. В доказательство своей теории они предоставили данные эксперимента, который провели ранее. Так, они привлекли к участию в нем 70 человек и разделили их на две группы. Людям из первой группы сначала дали выпить по бокалу пива, а после подпустили к выполнению проверочных заданий.

Помимо задания, которое было описано выше, участники эксперимента работали также над заданиями, которые требуют концентрации внимания и проявления умственных способностей. Трезвые участники выполняли те же задания.

По результатам стало ясно, что первая группа намного лучше справилась с тестами, которые проверяли способность к креативным решениям. По всей видимости, выпитый алкоголь "позволял" им посмотреть на задание с другого ракурса и проявить свое творчество. Тем не менее, в отличие от людей из второй группы, им труднее было сосредоточиться на заданиях, которые побуждали задействовать умственные способности и концентрировать внимание.