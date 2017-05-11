Ученые смогли показать на видео работу языка во время разговора и пения

Немецкие ученые смогли показать на видео, как работает язык человека во время разговора или пения. Занимательное видео в Институте Макса Планка удалось получить благодаря созданию нового вида технологии МРТ, которая помогает создать не только подвижные изображения, но и анимацию в режиме "онлайн".

Как стало известно, немецкие ученые разработали новый вид технологии МРТ, который получил название FLASH2. Именно данный метод позволил исследователям снимать на видео с невероятной частотой практически до 100 кадров в секунду и показывать работу всех внутренних органов человека. Теперь итоговые данные удается получить в течение нескольких секунд, что дает весомый плюс в развитии медицины.

Как рассказали специалисты, новая технология FLASH2 для своей работы использует исключительно новый математический процесс, именно благодаря чему имеет возможность контролировать только отдельные измерения на полученном изображении.

Сейчас данная технология тестируется в больницах многих стран. Исследователи отмечают, что FLASH2 позволит провести экспресс-сканирование абсолютно любых органов в человеческом теле.