В Эйдховене создали робохирурга для высокоточного сверления черепа

В Нидерландах инженеры собрали робота, который поможет хирургам очень точно сверлить черепа пациентов. Разработка получила название RoBoSculpt.

Проектом занимается группа сотрудников Технологического университета в городе Эйдховен. Они заметили сложность и кропотливость такой операции. Хирург должен несколько часов находиться в предельной концентрации, чтобы сделать отверстие в голове максимально точно. В противном случае существует риск задеть чувствительные к повреждениям участки, такие как вкусовые и лицевые нервы или внутреннее ухо. Медикам также могут помешать осколки черепа или кровь, размывающие картинку на микроскопе.

RoBoSculpt создан в виде манипулятора, оснащенного хирургической дрелью. Благодаря высокотехнологичной системе, он способен справиться с задачей куда быстрее и точнее даже самого искусного человека. Достаточно выделить на КТ-изображениях черепа участки, которые необходимо высверлить, установить манипулятор в нужном положении и запустить программу. Семь осей позволяют доктору выставить сверло под абсолютно любым углом, необходимым для успешной операции. При своей практичности аппарат обладает весьма скромным весом и габаритами.

Авторы изобретения пишут, что RoBoSculpt успешно прошел предварительное техническое тестирование. Первые клинические испытания должны стартовать ещё до конца 2018 года. Такими темпами первые операции на живых людях станут возможными уже в 2020-2021 годах. А спустя ещё пару лет - робохирург может получить широкое распространение в мировых клиниках.