В Великобритании молния разрушила маскировку НЛО

В Великобритании молния попала прямо в скрывающийся НЛО и разрушила его маскировку, после чего корабль пришельцев рухнул на землю. Этот момент попал на видео, которое разместила в Сети британка, желающая сделать фото с молнией.

Как стало известно, 21 апреля в Великобритании наблюдалась дождливая погода и иногда появлялась молния. Местная жительница от скуки решила зафиксировать момент появления молнии на видео и стала свидетельницей невероятного инцидента. Так, в момент когда ударила очередная молния, она угодила в некий странный объект, который ранее в небе не был замечен.

Женщина полагает, что данный объект является НЛО, которое замаскировалось и следило за происходящим на Земле, однако удар молнии разрушил его маскировку и инопланетный корабль мигом рухнул на землю. Подобное в небе увидели и жители Италии.

Данный ролик опубликовали на популярном видеохостинге и уфологи сразу же подтвердили, что загадочный яркий объект является НЛО. Скептики не разделили их мнения и отметили, что падающий объект мог стать как птицей, так и самолетом, он не имеет никакого отношения к пришельцам.