Физик научил врачей быстро снимать внутри организма и стал изобретателем года

Ученый Дженс Фрэм из Германии вместе с коллегами разработал технологию быстрой съёмки МРТ и существенно облегчил работу врачам. За это он получил звание "Лучшего изобретателя" по версии Европейского патентного ведомства.

В 1973 году американский исследователь Пол Лотебур создал принцип магнитно-резонансной томографии. Получение первого изображения внутренних органов из-за медленной скорости заняло 4 часа 45 минут. Низкая скорость существенно снижала ценность оригинального томографа для медицины. Эту ситуацию в 1985 году исправил сотрудник Института биофизической химии Общества Макса Планка в Геттингене Дженс Фрэм и его подчиненные. Им удалось достичь быстрой экспозиции с малым углом отклонения. Технология получила название FLASH и может делать МРТ-снимки в сотню раз быстрее. С тех пор длительность процедуры сократилась с часов до минут.

Дженс Фрэм опубликовал свое достижение в научном издании, а уже несколько месяцев спустя производители электроники Siemens, General Electric и Philips начали нелегально строить томографы новой конструкции. Общество Макса Планка поймало предприятия на отсутствии лицензий и начало судебную тяжбу с ними. Через семь лет изобретатели выиграли процесс. Суд обязала изготовителей компенсировать материальный ущерб создателям FLASH. В настоящий момент Общество получило 155 миллионов евро. Эти средства пошли на науку.

Среди прочего, Дженс Фрэм и его команда занялись улучшением своей МРТ-технологии до версии FLASH 2. Они уже достигли скорости съёмки в 100 кадров за секунду. Таким образом физики превратили МРТ в видеосъёмку в реальном времени, как при УЗД. Во время испытаний они вывели на экран бьющееся сердце, движущиеся суставы и работающие внутренние органы. Теперь FLASH 2 проходит тестирование в некоторых клиниках Германии, США и Великобритании. Медики успешно используют аппараты в своих исследованиях и экспериментах. Именно за этот успех Дженс Фрэм и получил престижную награду.