Грядет пандемия: Билл Гейтс выделяет 12 млн долларов на создание универсальной вакцины против гриппа

Билл Гейтс, учредитель одной из крупнейших IT-корпораций Microsoft собирается выделить ученым 12 миллионов долларов на создание вакцины против гриппа универсального действия. Заявление предпринимателя и мецената цитируют журналисты The Hill.

Недавно состоялась ежегодная встреча массачусетского Медицинского сообщества. Билл Гейтс выступил на ней и объявил о старте инвестиционного проекта Grand Challenge, который получит бюджет в размере 12 миллионов долларов. Партнером организации станет Page family. Билл Гейтс утверждает, что спонсирование поможет ускорить разработку средства против опасного недуга и сподвигнуть лучших мировых исследователей из разных областей на различные смелые решение этой проблемы.

Бизнесмен также поделился прогнозами об угрозе скорой пандемии. По его мнению, к настоящему времени современное научное сообщество и человечество в целом недостаточно готово к глобальной угрозе. Однако точные сроки смертоносного явления Билли Гейтс не уточнил.