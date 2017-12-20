На Марсе обнаружили памятник воительнице

Новое фото поверхности Марса взбудоражило уфологов. Они обнаружили камень, напоминающий памятник воительнице, как сообщает VistaNews.

По мнению уфологов, там была женская голова в боевом шлеме. Исследователи заявили, что свидетельство присутствия в древние времена на Марсе цивилизации, много внимания уделявшей военному делу. Первым странный камень на снимке увидел журналист Джо Уайт, специализация которого – космос.

Он заявил, что также там есть какой-то знак, который мог бы яснее указать на принадлежность статуи к какому-то периоду или народу. Однако слабая чёткость фото и ракурс не дают определить такое. В Сети находку назвали «очередной фальшивой сенсацией», подчёркивая, что форма камню наверняка придал марсианский ветер, а не какие-то живые существа.