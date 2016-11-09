Ученые: Прием пищи сразу после тренировки способствует росту мышц

Ученые в ходе проведенного исследования пришли к выводу, что человеку, который стремится нарастить мышцы, следует употребить пищу в первый час после тренировки. Исследователи считают, что в это время можно есть абсолютно любую пищу, исключением является кофеин.

Как рассказали специалисты, часто после изнурительных физических упражнений многие люди совершают одну и ту же ошибку - дают своему организму отдохнуть и отодвигают на неопределенный срок прием пищи. Отмечается, что делать это крайне не рекомендуется, так как во время физических нагрузок организм начинает активно перерабатывать жир в энергию, а та в свою очередь играет немаловажную роль в наращивании мышечной массы. Этот эффект обладает способностью сохраняться и после тренировок, потому прием пищи лучше не откладывать и поесть в течение одного часа после нагрузки.

Ученые установили, что в такой период можно съесть абсолютно все, исключением является только кофеин. Он способен заблокировать рост мышц и провоцирует застой жировых отложений. Исследователи рекомендуют отказываться от приема кофеиносодержащих напитков или продуктов как до, так и после тренировки.

Ученые отметили и тот факт, что время является весьма немаловажным в процессе набора массы или похудения. Так, если человек поставил своей целью именно похудение, то тогда ему лучше воздержаться от пищи в ближайшие полтора часа после тренировки.