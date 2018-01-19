Ученые из США представили новый метод изучения потока крови в мозге

Американские биомедики разработали принципиально новый метод анализа потока крови в сосудах головного мозга. Авторами исследования стали Вэньцзюнь Чжоу и Вивек Шринивасан.

Эти ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе нашли замену технологии, требующей комплекса дорогостоящих детекторов фотонного счета. Их разработка получила название интерферометрическая диффузионная волновая спектроскопия. Она основана на физическом законе, согласно которому накладывающиеся световые потоки усиливают или отменяют друг друга. Это очень похоже на взаимодействии ряби на воде.

В рамках эксперимента американцы провели испытания на добровольцах. Они разместили на головах участников специальный детектор, а затем пропустили через ткани пучок света. Излучение разделили на две части. Один проходит непосредственно через мозг пациента и ослабевает в процессе. Его страхует опорный луч, который соединяется с "образцом" перед поступлением в датчик. Мощность опорного усиливает основной поток и позволяет лучше отобразить препятствия, с которыми столкнулся последний. Эти образования в итоге демонстрируют разбросанные частицы крови и тканей.

Создатели технологии отмечают, что вместо двух десятков фотонных детекторов им нужна всего лишь недорогой цифровой фотоаппарат на основе CMOS. Кроме экономичности, iDWS отличается неприхотливостью к условиям освещения. Подобное обследование можно проводить даже в условиях яркого солнечного света и в нестерильных условиях.