Ученые назвали ТОП-8 космических угроз для человечества

Ученые рассказали о потенциальных угрозах для жизни человечества, исходящих из космоса. Всего был составлен ТОП-8 космических угроз, первое место из которых заняло Солнце, ведь оно может в любой момент взорваться и полностью уничтожить Землю.

Второе место в ТОПе космических угроз получила сама Земля, которая может сойти с орбиты и спровоцировать вечную зиму, в результате чего все живое на планете попросту погибнет, ведь приспособиться к таким условиям у человечества не выйдет. Третье место получили астероиды, которые в прошлом своим падением на Землю спровоцировали Ледниковый период.

Четвертое и пятое место заняли черные дыры и гамма-всплески соответственно, их эксперты отнесли к пятерке самых страшных угроз для человечества, которые могут повлечь за собой конец света. Так, ученые не упускают из виду такой возможности, что в будущем Земля столкнется с каким-то космическим объектом, именно поэтому такой вариант значится в списке на шестом месте.

Седьмое место в ТОПе заняли инопланетяне, которые своим вторжением могут нанести существенный вред человечеству. Встреча Земли с кометой оказалась на восьмом месте, ученые утверждают, что в данном случае планета будет подобна Урану, на ней будет фиксироваться аномальное увеличение температуры и сформируется газовое облако.