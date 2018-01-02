Британские медики пришили девочке ногу, повернутую на 180 градусов

В Великобритании медики удалили девочке остеогенную саркому и пришили часть ноги, повернутую на 180 градусов. Об этом пишет издание BirminghamLive и пресс-служба Королевской национальной ортопедической клиники.

Семилетней Амелии Элдред диагностировали опасное онкологическое заболевание бедренной кости в августе прошлого года. Остеосаркома начинает развитие в кости и быстро распространяет свои метастазы на другие части организма. Британка трижды прошла пятинедельные курсы химиотерапии, однако лечение эффекта не дало. Тогда врачи решили провести сложную операцию и полностью удалить зараженный раком участок тела.

В январе хирурги ампутировали Амелии Элдред левую ногу вместе с бедром. А затем применили технологии ротационной пластики. Успешно удалив опухоль, они присоединили на место бедра безопасную часть ноги пациентки, включающую лодыжку, стопу и кусок голени. Их повернули на 180 градусов по вертикальной оси и пришили к телу. Теперь голеностопный сустав сможет заменить утраченное колено, когда девочка получит протез особой конструкции. Таким образом Амелия будет жить лишь с нижней чужеродной частью - верхняя будет по прежнему функционировать. Как показало МРТ, кости девочки срастаются, как надо. По прогнозам, уже через три месяца она сможет использовать переделанную ногу и ходить при помощи протеза.

Методику ротационной пластики прокомментировал онколог Джоэль Майерсон, работающий в Государственном университете Огайо. По его словам, заменяя протезом ногу выше колена, человеку приходится тратить до 70% больше энергии на ходьбу. Но при наличии органического колена энергоэффективность снижается лишь на 20%.