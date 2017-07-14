Ученые заявили, что люди являются гибридами инопланетян

Инженеры-астронавты заявили о совершенно новой теории происхождения человечества на Земле. Теперь ученые утверждают, что люди были генетически модифицированы передовыми инопланетянами.

Профессор Даниэла Фентон на днях презентовала свою новую научную книгу под названием «Гибридные люди», где заявила, что человечество стало разумным благодаря вмешательству инопланетных рас, которые изменили генетический код в хромасомах около 780 000 лет назад. Сообщается, что примерно 800 000 лет назад человеческий размер мозга стал неожиданно быстро увеличиваться, что давно стало загадкой для археологов.

Даниэла Фентон совместно с коллегами-учеными предполагает, что именно тогда и произошло вмешательство инопланетян. По словам теоретиков заговора, современные люди могут быть гибридами пришельцев.