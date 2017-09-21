Эксперты рассказали о чистоте снежного покрова в Андах

Был проведён анализ снежного покрова на вершинах Анд. Результаты исследования показали, что уровень загрязнения осадков в горах аналогичен Канадской Арктике.

В ходе анализа эксперты хотели узнать уровень отложения углерода и других вещества, которые загрязняют снег на вершинах Анд. Ввиду большого снежного покрова длинной в 7 тысяч километров эксперты провели сотни анализов.

В исследовании они вычислили, что в 1 грамме снега находится 14 нанограмм загрязняющих веществ. Аналогичные показатели были получены при анализе снежного покрова в Канадской Арктике и Аляске.

Для учёных важно знать уровень загрязнения снега, так как это сильно влияет на альбедо. Благодаря высокому проценту отражения лучей снег избегает повышения температуры и не тает. Однако из-за того, что на Земле увеличилось количество загрязняющих веществ, они оседают даже в самых отдалённых уголках мира и провоцируют глобальное потепление. Установленный результат в 14 нанограмм на 1 грамм снега снижают альбедо на 2%, что приводит к таянию некоторой части снега в Андах.

Полученный результат поможет экспертам спрогнозировать динамику изменений в климате в горной системе. Они также считают, что загрязнение не будет являться главным фактором таяния снега в горной системе Анд.