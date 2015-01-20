Математики в армии США будут создавать химические соединения на компьютере

Доктор Кристофер Риндершахер, теоретик-химик из Лаборатории исследований армии США, опубликовал в The Journal of Mathematical Chemistry статью о своей новой разработке, которая станет полезной, в первую очередь, для американских армейцев.





Суть разработки заключается в компьютерном моделировании химических соединений. В будущем одной из основных научных отраслей вооруженных сил США станет материаловедение. Изучение изменений свойств материалов в твёрдом и жидком состояниях необходимо будет для создания самой безопасной и удобной в мире формы, которая не будет поддаваться огню, и для разработок вооружения следующих поколений.



Сделать это доктор Риндершахер намеревается при помощи интеграции в процесс работы машинного обучения со своим алгоритмом. Если упростить суть новинки, то учёный просто поместил всевозможные (и даже больше) химические эксперименты в компьютер. Теперь не нужно трать дополнительные деньги на вещества, а вывести новое соединение со всеми необходимыми характеристиками удастся на компьютере. Риндершахер, проведя несколько экспериментов с 2009 года, уверен в революционности своей работы.