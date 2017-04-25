Имперские пингвины побили рекорд по времени погружения под воду

Как известно, среди всех пингвинов вид имперских пингвинов, которые обитают лишь в Антарктике, имеет самые лучшие способности к подводным погружениям. Эта способность дается им намного легче за счет их параметров. Эти птицы больше и тяжелее, чем другие виды пингвинов. Это дает им немалое преимущество для поисков пищи, так как они могут достигать глубины до 500 метров даже в самых холодных морях.

В 2013 году учение прикрепили специальные чипы на 20 пингвином, чтобы следить за тем как быстро они могут передвигаться и сколько могут продержаться под водой. Однако через некоторое время они поняли, что ошиблись и прикрепили чипы не на тех пингвинов. Вместо тех птиц, которых они хотели изучить, им достались пингвины, которые охотятся в удаленном море Росса.

Эта ошибка помогла выяснить, что имперские пингвины могут путешествовать и нырять на расстояния, которые гораздо больше, чем предполагали ученые раньше. За время исследования пингвины проплывали от 273 до 9000 километров. Установлен также и новый рекорд погружения. Один из пингвинов продержался под водой 32,3 минуты. Это превышает предыдущий рекорд, который достиг планки в 27,6 минут под водой. Исследования были проведены с марта по декабрь 2017 года. За все это время было зарегистрировано 96 000 погружений пингвинов под воду. Предпочтительно, пингвины выбирались на охоту днем или в сумерках и почти не выходили в плаванье ночью.

Сейчас исследователи планируют установить на пингвинов камеры для наблюдения за процессом погружений. Больше всего ученых интересует вопрос, что птицы делают в тех случаях, когда не находят отверстие во льдах.