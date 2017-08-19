Ученые создали алгоритм для лучшего осязания протезами во время движений

Техники из США разработали для протезов алгоритм, который поддерживает одинаковую чувствительность "осязания" в условиях физической активности. Свои достижения они описали в статье для журнала Science Robotics.

Многие люди с подобными протезами жалуются на дискомфорт из-за снижения восприятия из-за бытовых факторов. Речь идет об электронных протезах, которые передают тактильные сигналы через электроды, прикрепляемые к коже. Часто эффективность стимуляции нервных окончаний зависит от индивидуальной проводимости кожи, особенностей контактов и плотности прилегания. Кроме того, она снижается при выделении пота под электродами.

Сотрудники Иллинойского университета в Урбане-Шампейне во главе с Тимоти Бреттлом в 2014 году начала работать над проектом, призванным устранить упомянутые неудобства. Они создали модель зависимости стимуляции током для стабильного "осязания" от условий контакта кожи с электродами. Система предусматривает изменение энергии импульса и фазового заряда в зависимости от качества контакта, чтобы сохранять чувствительность на одном уровне.

Не так давно исследователи создали на основе своей модели алгоритм и опробовали его на практике. Они отобрали 10 добровольцев и меняли им характеристики контакта кожи с электродами. В зависимости от их действий участники меняли плотность электроимпульсов, чтобы ощущения не сохраняли свою силу. Получив практические данные зависимости явлений, авторы работы настроили алгоритм на автоматическое изменение плотности тока в соответствии с контактными изменениями.

Он был опробован на двух людях с ампутированными выше локтя руками и сенсорными протезами. Участники выполняли три задачи: забивали гвоздь, занимались на тренажере и поднимались по лестнице, держась протезом за перила. Подопытные поделились ощущениями. Оказалось, что при электростимуляции без алгоритма чувствительность снижалась, а при его использовании - сохранялась примерно на одном уровне.