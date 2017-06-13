Физики впервые выяснили точную дозу радиации, которую получили жертвы Хиросимы

В журнале PLoS One опубликовали результаты исследований дозы радиации, которую получили жители Хиросимы при ядерной бомбардировке.

Хиросима и Нагасаки до сих пор считаются единственными во всей истории человечества примерами применения ядерного оружия в боевых. Во время завершения Второй мировой войны Вооруженные силы США решили применить в действие свое атомное оружие с целью ускорить процесс капитуляции Японии. В этих центрах Японии в то время погибло очень много японских жителей.

Недавно ученым впервые удалось с точностью измерить какая же доза радиации смогла проникнуть в организмы умерших от атомной бомбардировки людей. Результат составил 9,5 грея. Физики отметили, что для того, чтобы убить человека хватило бы и половины такой дозы.

Вместе с тем, ученые говорят о том, что минимальную дозу, способную убить человека, определить трудно, так как клетки в нашем организме расположены неравномерно. Результат может показывать от 10 до 20 Гр для моментальной смерти и от 4 до 9 Гр для медленного процесса вымирания.