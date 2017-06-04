Эксперты разрушили самые популярные мифы о сексе

Даже опытные в сексуальном деле люди иногда долгое время верят в довольно глупые мифы об этом занятии. Британская медицинская компания Zava Med опросила тысячу людей, чтобы разрушить самые популярные из них.





К сожалению, программа уроков полового воспитания страдает не только в России, но и во всём мире, включая самые развитые страны. Например, в Великобритании, среди опрошенных в процессе эксперимента людей, более 50% человек узнали о значение слова «секс» от друзей. Эксперты предполагают, что следующие странные и очень живучие мифы родом именно из этих разговоров.



А это значит, что правдой не являются такие утверждения: презерватив всегда понижает чувствительность во время секса; если есть много ананасов, вкус половых органов улучшится; два презерватива лучше, чем один; нельзя забеременеть при сексе в бассейне; презерватив можно смастерить из подручных средств; презервативы защитят от всех инфекций, передающихся половым путём (ИППП); ИППП нельзя заразиться во время орального секса; если у мужчины «не получилось», значит, он «не мужчина». Каждый из этих мифов был уже опровергнут учёными.