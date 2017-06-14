Без кислорода: ученые фиксируют быстрый рост "мертвой зоны" в Оманском заливе

Ученые провели наблюдение за "мертвой зоной" морской воды в Оманском заливе и обнаружили существенное увеличение её площади. Океанологи описали свои наблюдения в статье для издания Geophysical Research Letters.

В мире существует несколько участков кислородного минимума, которые располагаются в водоёмах на глубине более 200 метров. Недостаток кислорода в них объясняется слишком медленным перемешиванием и активным поглощением живыми существами. Дело в том, что в нормальных условиях верхний слой морей и океанов насыщается кислородом из воздуха. Затем происходит постепенное перемешивание, в результате которого газ опускается глубже. Сейчас глобальное повышение температуры сильнее нагревает поверхность и тормозит перемешивание. В то же время увеличивается количество микроорганизмов, которые интенсивно поглощают кислород.

В 1960-х одна из "мертвых зон" была обнаружена в заливе Аравийского моря, расположенном неподалеку от берегов Ирана, Индии и Омана. В последний раз изучение этой местности проводилось в 90-х годах прошлого века. Затем в регионе началось обострение политической обстановки и развилось пиратство, что мешало ученым. Лишь недавно исследователь Бастина Куэсте вместе с группой коллег изучили современные масштабы экологической катастрофы. Оказалось, что теперь она распространяется на более чем 165 тысяч километров. Такие данные показали беспилотные плавающие аппараты Seaglider. Океанологи подчеркнули, что зона кислородного дефицита продолжает увеличиваться в объемах.

Некоторые ученые отмечают, что развитию "мертвых зон" способствует аграрная промышленность. По их сведениям, азотные и фосфатные удобрения вымываются реками из почвы и доставляются в океан. Благодаря веществам лучше растут водные растения и фитопланктон. А вот фауна начинает быстрее вымирать, опускаться на дно и становиться пищей для бактерий, которые в больших количествах поглощают кислород. Стоит отметить, что точное влияние сельского хозяйства на этот процесс ещё не изучено.