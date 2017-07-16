Ученые вычислили массу белков с помощью света

Ученые научились определять массу белков с помощью света. С помощью этого метода можно не только измерить массу, но и исследовать процесс из роста и агрегации.

Обычно для этого использовали различные виды масс-спектометрии, однако ее возможности ограничиваются и динамические процессы с помощью нее отследить невозможно. Для того, чтобы найти новую технологию произошло объединение физиков из 5 стран. В эксперименте принимали участие ученые из Великобритании, Швеции, США, Германии и Швейцарии. Руководил процессом Филипп Кукура из Оксфорда. Ученые решили исследовать молекулы белков с помощью специального микроскопа, который рассеивает свет. На основе данных о контрасте света на изображении можно узнать массу молекулы.

Ученые проверили как зависит контраст от массы молекулы на глобулярных белках и на нескольких модельных комплексных структурах. Результат показал, что такая методика помогает определить массу биополимеров, начиная с 19 килодальтон. По мнению физиков, данный метод является универсальным. С помощью его можно исследовать молекулы разной формы и любого химического состава. Это позволит узнать массу не только белков, но и других биополимерных молекул, к примеру, жиров и углеводов.

Вместе с тем благодаря тому, что ученые могут использовать высокое временное расширение, технология позволит изучить динамические процессы и агрегацию.