Российский ученый заметил на Марсе озеро с кипящей водой

Исследователь Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила обнаружил на снимках Марса уникальное озеро с жидкой кипящей водой. Свою находку он продемонстрировал на собственном канале Youtube.

В ролике он демонстрирует водоём через сервис Google Earth. Изображение Красной планеты было зафиксировано спутниками NASA в 2009 году. Валентин Дегтерёв отметил координаты местности: -70.669144°, 48.239188°. Диаметр озера вытянутой формы достигает двух километров.

Ученый пишет, что вода находится в кратере метеорита. Снимки космического аппарата опровергают утверждения большинства астрофизиков об отсутствии жидкой воды на Марсе. По расчетам последних, из-за давления вода на поверхности планеты может находиться исключительно в замороженном состоянии.

Многие пользователи восприняли работу Валентина Дегтерёва скептически. Они обращают внимание на подозрительную тень и предполагают, что объект, на самом деле, выступает над почвой. Вероятно, он является осколком того самого метеорита. Другие возражают, что тень просто осталась на неосвещенной части кратера, когда Солнце уже опускалось за горизонт. Третьи вообще не доверяют методу демонстрации. Они утверждают, что могут без труда смоделировать на компьютере нечто похожее. Даже с загорающими инопланетянами вблизи водоёма.