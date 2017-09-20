Химики из США "пластик" в потенциалом тысячекратной переработки

В США химики разработали формулу дешевого полимера со свойствами пластика, который можно перерабатывать многие тысячи раз. Статью о таком достижении опубликовал журнал Science.

Сотрудники Университета штата Колорадо занялись проектом во главе с профессором Юджином Ченом. Им удалось вывести инновационный материал, используя молекулу гамма-бутиролактона. Ученые объединили два атома углерода в циклическую структуру в трансконформации и получили вещество с плотностью, гибкостью и температурой плавления, соответствующими современным пластмассам. Полимер создается из распространенных химических реактивов путем двухстадийного синтеза. Этот фактор делает его производство очень выгодным с экономической точки зрения.

Однако главная особенность заключается в другом - в отличии от пластика, материал американцев легко поддается переработке при относительно невысокой температуре 120 или 300 градусов по Цельсию. Используя немного катализатора ZnCl2 химики за пару минут могут разложить полимер на мономеры, а затем обратно собрать в нужную по форме структуру. Такой процесс с одним образцом можно повторять многие тысячи раз без снижения эффективности. Авторы работы отмечают, что ранее химики уже создавали полимеры с подобным потенциалом переработки, однако они существенно уступали пластику по физическим характеристикам.