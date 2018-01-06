Американские ученые нашли способ диагностировать рак мозга с помощью анализа крови

Ученые нашли способ диагностировать опухоль мозга, не прибегая к биопсии. Биологи создали методику, по которой можно обнаружить рак мозга с помощью анализа крови.

В редких случаях случается такое, что лекарственные препараты не могут поступить в мозг, так как им мешает гематоэнцефалический барьер, который выступает фильтром, что пропускает в мозг только питательные вещества, которые ему необходимы. Это нужно для того, чтобы нервные клетки мозга не подвергались опасному влиянию на него микроорганизмов, токсинов и прочих опасных элементов.

Биологи уже нашли способ обходить этот барьер, однако методики, с помощью которой можно было бы доставить к мозговым клеткам биомаркер, что указывает на развитие опухоли, до сих пор не было создано. Ученым из Америки удалось придумать технологию, с помощью которой можно обойти эту блокировку мозга.

Ранее для того, чтобы определить уровень злокачественности мозга, нужно было провести специальные биопсические исследования. Это хирургическое вмешательство может быть опасным для человека. Если с другими видами рака можно было всего лишь сдать кровь на анализ, то для опухоли мозга такой технологии не существовало. Однако американским ученым удалось это изменить.

Для исследования было использовано информационную РНК, которая помогает синтезировать белки по зашифрованной информации в ДНК. Ученые провели опыты на лабораторной мышке, которая болела раком мозга. Ей ввели специальное вещество, которое напоминало пузырьки. Когда эти пузырьки доходят до блокировочного пункта мозга, они лопаются. Это нарушает структуру гематоэнцефалического барьера и позволяет информационной РНК пройти его. После этого биологи сделали анализ крови и определили особенности развития опухоли по содержанию информационной РНК в крови.

По мнению исследователей, с помощью этой методики можно не только провести диагностику раковой опухоли в мозгу без биопсии, но еще и назначить более эффективное лечение.