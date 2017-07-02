Ученые обнаружили в Тибете древние пирамиды, скрывающие доказательства существования прошлых цивилизаций‍

Ученые из России обнаружили в Тибете древние пирамиды, скрывающие доказательства существования прошлых цивилизаций‍. Эти сооружения отличаются огромными размерами и ступенчатой формой, и не похожи на те, что являются достопримечательностями Египта и Южной Америки.

Группа ученых из России под предводительством Эрнста Мулдашева, также известного путешественника, совершила экспедицию в местность Тибета, где находится гора Кайлас. Особенность этого района в том, что о нем ходят разные слухи. Например, многие называют его "Городом Богов" и считают, что он является центром мироздания. Также существует легенда, будто никто из людей не может взобраться на эту гору, только бессмертные.

Экспедиция Мулдашева была направлена на то, чтобы отыскать эту местность, и он достиг своей цели. Проведя тщательное ее исследование, он записал, что обнаружил в этом районе около ста пирамид. Все они были расположены вокруг горы Кайлас, высота которой достигает 6714 метров. Ученый рассказал, что возвышенность названа в честь необычного человека, который обладал огромной силой и был представителем прошлых цивилизаций, возможно, атлантов или лемурийцев. Согласно преданиям, эти цивилизации до сих пор обитают внутри горы и выйдут наружу в случае, если человечеству будет угрожать глобальная катастрофа.