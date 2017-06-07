«Мертвый город и стреляющие лазерами существа»: путешественница во времени показала снимок из 3 800 года

Женщина, называющая себя Беллой и путешественницей во времени, рассказала о том, как ей удалось побывать в 3 800 году. По словам Беллы, вместо прекрасного будущего она увидела ужасное – мертвый город, горы трупов и роботы, стреляющие лазерами.

Белла рассказала, что таинственный человек отправил ее в будущее. В 3 800 году она оказалась в каком-то городе и ужаснулась от увиденного. Она смогла сфотографировать происходящее в будущем и даже показала снимок того самого «мертвого города».

По словам Беллы, она думала, что попадет в красивое место, которое поразит ее технологиями и новшествами. Однако, вместо прекрасного будущего она увидела разруху – обломки зданий, горы человеческих трупов, сломанные гаджеты и роботы. Белле удалось прогуляться по разрушенному городу, она смогла воочию увидеть летающих металлических существ, которые стреляли лазерами. Путешественница во времени считает, что в будущем мир ждет полное уничтожение, а приведет к этому то, чем сейчас интересуются почти все ученые – роботы.

Белла рассказывает, что людей и все живое уничтожат роботы, которые стали изгоями. Якобы, в скором времени роботизированные устройства начнут получать все больше знаний и станут понимать все происходящее вокруг них. Тогда роботы осознают, что являются лишь «рабами» людей и начнут бунтовать. В итоге, взбунтовавшиеся роботы-изгои начнут уничтожать людей и полностью захватят планету. Конечно же, история Беллы не имеет никаких подтверждений.