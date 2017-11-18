Компания Adidas представила новые кроссовки, созданные с помощью датчиков на обуви бегунов

Сегодня, 27 апреля, на официальном сайте фирмы Adidas появились новые кроссовки AM4NYC. Это спортивные кроссовки, которые были созданы разработчиками с помощью данных с датчиков, установленных на обуви различных бегунов. Новинку представила роботизированная лаборатория Adidas Speedfactory.

Компания Adidas довольно длительное время работала над созданием кроссовок AM4NYC. Для их создания использовались различные данные, которые собирались со специальных датчиков, которые в свою очередь разработчики установили на кроссовки жителей города Нью Йорк и спортсменов, которые бегают по этому городу.

Этот эксперимент был проведен для того, чтобы выяснить какая же обувь будет идеально подходить для бегунов из Нью Йорка. Полученные данные навели разработчиков на мысль о том, что нужно усилить переднюю часть стопы. Однако для жителей других городов разработчики планируют создать кроссовки из других материалов и структуры. Например для жителей Лондона будут созданы кроссовки AM4LDN.

Пока что кроссовки AM4NYC появились в продаже только в магазинах Нью Йорка и на официальном сайте компании. Цена одной пары таких кроссовок составляет около $200. Стало известно, что в будущем в планах у компании расширить линейку для жителей еще на несколько городов, среди них есть Амстердам и Париж.