Учёные рассказали, почему природа по-прежнему лучше роботов

Учёные из Университета Дьюка в Северной Каролине рассказали, почему природа по-прежнему лучше роботов. Как отметила ведущий автор Шейла Патек, сверхлёгкость и сверхскорость некоторых мелких существ машинам всё ещё не доступна. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Креветка-богомол, муравьи из рода одонтомахусов и гидра бесстебельная – яркое доказательство несовершенства роботов. Все эти существа очень быстрые в выполнении обычных своих дел. Они способны набирать невероятную скорость во время захвата добычи, прыжка или удара. Специалисты из Университета Дьюка создали математическую модель, наглядно описывающую, как они могут так делать, как сообщает «Версия.Инфо».

Модель также предлагает способы усовершенствования роботов до скорости раков-богомолов и бесстебельных гидр. Специалисты отмечают, что полного совпадения не будет, но приблизиться по показателям хоть немного всё-таки возможно. Учёные подчёркивают, что секрет скорости всех этих созданий далеко не в мускулах, а в подпружиненных частях тела, которые они могут напрягать и отпускать, словно лучник стрелу.