Уже в скором времени ученые из NASA доставят на Землю грунт с Марса

Ученые из NASA и Европейского космического агентства объединят свои усилия для работ на Марсе. Уже в 2020 году на Землю будет доставлен марсианский грунт, который изучат геологи и химики, чтобы понять процессы, связанные с эрозией почвы на Красной планете.

Как сообщается, программа по сбору марсианского грунта рассчитана на три полета. Первый состоится в 2020 году, затем экспедиции будут отправлены в 2021 и в 2022 годах.

Для исследования марсианского грунта свои усилия объединят ученые из NASA и Европейского космического агентства. Исследователям предстоит заняться сбором грунта на Красной планете, после чего эти образцы будут переданы на Землю.

По прибытию на Землю марсианский грунт будет изучен геологами и химиками. Предполагается, что образцы почвы с Марса помогут ученым лучше изучить и понять, как на Красной планете происходит эрозия грунта. Помимо этого, марсианская почва предоставит ученым возможность углубить и расширить знания о химическом составе покрова Марса. По мнению геологов и планетологов, несколько миллиардов лет назад Красная планета была почти точной копией Земли, но погибла при невыясненных событиях. Чтобы понять, что уничтожило Марс и может ли эта проблема навредить Земле, ученые намереваются изучить грунт Красной планеты.