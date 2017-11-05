Японские физики снова запустили коллайдер SuperKEKB после модернизации

Японские ученые снова запустили коллайдер SuperKEKB. Его остановили в 2009 году, чтобы сделать мощнее, однако на данный момент за время его модернизации ничего не смогло превзойти его по светимости, даже Большой адронный коллайдер.

Японский коллайдер в данное время находится в городе Цукуба, в префектуре Ибараки. Известно, что его работу приостановили на 9 лет, однако никто так и не смог побить мировой рекорд по светимости за все это время. После того, как разработчики закончили работать над ускорителем, светимость прибора увеличилась в 40 раз. Если перед этим японские разработчики трудились над устройством KEKB, то теперь их новая разработка получила название SuperKEKB. Работа ускорителя по предсказаниям его создателей сможет увеличить скорость для набора статистики и чаще находить редкие процессы.

Японские физики рассказали о том, что ждут от обновленного ускорителя показатели в 50 раз больше, чем было в предыдущей версии коллайдера.