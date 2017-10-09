Ученый представил подключаемые к смартфону интерактивные волосы

Американский ученый из Университета Калифорнии в Беркли представил результат своей коллективной работы со студентами – интерактивные волосы, которыми можно управлять через мобильное приложение. Проект получил название Hair IO, такие волосы могут самостоятельно менять прическу и оповещать о сообщениях, присылаемых на смартфон.

Эрик Пуалос – ученый из Университета Калифорнии. Он, вместе с молодыми студентами, создал интерактивные волосы. Такие волосы могут «шевелиться», получая сигнал с мобильного приложения. Ролик с новым проектом уже опубликован на видеохостинге YouTube.

На ролике видно, что через приложение пользователь может давать своим интерактивным волосам «команды». С одного нажатия прическа может стать не строгой, а более свободной. Волосы также могут шевелиться, если на смартфон приходят сообщения или оповещения.

По мнению создателей проекта интерактивных волос, их проект может быть интересен для артистов, которые смогут обеспечить себе такими волосами спецэффекты. Также разработчики считают, что волосы смогут стать неким помощником человека, оповещая его о важных событиях.