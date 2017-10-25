Уфолог: Уолт Дисней узнал о Микки Маусе от пришельцев с Меркурия

Уфолог Скотт Уоринг, уже получивший известность благодаря своим «открытиям» и «сенсациям», провел анализ снимков Меркурия и заявил, что один из кратером данной планет по своей форме напоминает Микки Мауса. В своих размышлениях конспиролог даже предположил, что автор персонажа Микки Мауса Уолт Дисней мог быть инопланетянином или черпал идеи из космоса.

Скотт Уоринг разместил снимок кратера Меркурия в своих аккаунтах в соцсетях. В описании он отметил, что кратер является лицом Микки Мауса. По словам уфолога, своим «открытием» он решил поделиться с учеными из NASA. Он даже отправил им письма с информацией о том, что на Меркурии есть Микки Маус.

Не удивительно, но ответа из NASA он так и не получил. В очередной раз огорчившись тем, что ученые его игнорируют, уфолог решил объявить о «сенсации» самостоятельно. По словам Скотта Уоринга, этот снимок натолкнул его на мысль о том, что Уолт Дисней, автор персонажа Микки Мауса, был инопланетянином или же мог контактировать с пришельцами.

Уфолог даже предположил, что инопланетяне передали информацию о реальном Микки Маусу Уолту Диснею, а том создал такого персонажа. Пользователи Сети уже не так радостно приветствуют идеи Скотта Уоринга, все чаще он получает критику и обвинения в несуразных теориях.

Идею о том, что Уолт Дисней был пришельцем, как и многие другие подобные версии, пользователи раскритиковали. Это лишь раззадоривает Уоринга, так как он уверен в том, что его «открытия» имеют под собой разумные основания, но их не принимают из-за заговора ученых NASA против землян.