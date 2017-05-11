Ученые выяснили, почему кефир снижает артериальное давление

Ученые из США выяснили, почему кефир снижает артериальное давление. Проведя в лаборатории при университете в Оберне эксперимент на крысах, они пришли к выводу, что этот напиток способствует укреплению связи между мозгом и кишечником.

Такой напиток как кефир является очень распространенным по всему миру. Издавна люди знали, что он является очень полезным и даже лечебным. Одно из исследований американских ученых помогло доказать, что кефир действительно снижает артериальное давление, однако в тот момент они еще не знали, каким образом работает данная схема. Специалисты из университета в Оберне (штат Алабама) продолжили изучать эту темы и пришли в ней к нескольким выводам.

Так, они выяснили, что все дело в бактериях, содержащихся в этом кисломолочном продукте. Благодаря ним в организме, который регулярно получает дозу кефира, становится ниже уровень эндотоксинов. Эту субстанции вызывают разрушение клеток. Ученые делают вывод, что кефир способен снижать артериальное давление за счет налаживания связи между микробиотой и мозгом.