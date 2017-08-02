Ученые: Космическая пыль отравляет никелем Мировой океан

Российские ученые заявили о том, что космическая пыль отравляет Мировой океан никелем. Такая пыль каждый день оседает на Землю десятками и сотнями тонн, влияя на климат планеты.

На сегодняшний день космическая пыль, оседающая на Землю, влияет на планету не сильно, но уже в скором времени ситуация может резко измениться. По словам ученых, в ледниках большая концентрация космической пыли, сейчас они тают, а вода с пылью попадает в Мировой океан.

Из-за глобального потепления, которое приводит к таянию ледников, пыль попадает в океан и повышает концентрацию никеля, гелия-3, кобальта и железа, которые и являются составляющими частями пыли. В результате, состав воды Мирового океана меняется. Большая концентрация пыли, содержащей никель и железо, могут сильно повлиять на жизнь Земли.

Сейчас ученые из России намереваются провести исследования и установить, как космическая пыль влияет на человека и на всех живых существ Земли. Если сейчас влияния и очевидных последствий оседания пыли не видно, то уже в скором времени результат может проявиться, встревоженно сообщают ученые.