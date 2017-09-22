Палеоантропологи назвали причину вымирания неандертальцев

Японские ученые из Технологического университета Коти провели новое исследование и установили, что неандертальцы могли вымереть из-за особенностей своего мозга. Оказалось, что у неандертальцев не было части мозга, которая отвечает за способность общения и адаптации к изменениям.

В ходе исследований палеоантропологи выяснили, что мозг неандертальца не уступает по размерам мозгу кроманьонца. Однако, у более древнего вида в мозге не было части, отвечающей за способность общения и адаптации к чему-то новому. Так, неандертальцы не имели возможности общаться с соплеменниками и не могли воспринимать какие-либо изменения.

Ученые считают, что неандертальцы могли вымереть из-за отсутствия способности адаптироваться к смене климату и к новым событиям. У них не было возможности познавать и социализироваться на достаточном уровне, что могло и стать причиной их исчезновения и полного вымирания.

Палеоантропологи уточнили, что мозжечок у неандертальцев все же был, но он имел весьма маленькие отделы, которые и отвечают за речь и адаптацию. Если у кроманьонцев правая половина мозга была развита лучше, то у неандертальцев она заметно меньше развита.

Такие, казалось бы, небольшие отличия между неандертальцами и кроманьонцами, могли сыграть решающую роль, утверждают ученые. Именно отсутствие когнитивных способностей и нехватка социальных навыков могли снизить шансы неандертальцев на выживание.