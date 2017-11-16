Илон Маск решил создать дракона-киборга

Один из главных изобретателей мира Илон Маск решил не останавливаться на достигнутом и захотел создать дракона-киборга. О своих планах разработчик написал в своем Twitter-аккаунте, там же он добавил, что до него такие проекты незаслуженно обделяли вниманием.

В своем Twitter-аккаунте Илон Маск написал, что он, «между прочим», строит дракона-киборга. Запись от 25 апреля буквально облетела через весь Интернет, на данный момент этот пост собрал уже почти пол миллиона лайков и 117 тысяч комментариев.

Подробностей о своем новом проекте Илон Маск не сообщил. В комментариях он позже добавил, что до него подобные разработки были обделены вниманием. Пользователи бурно отреагировали на планы Маска, некоторые уже окрестили его «Отцом Драконов», сделав отсылку к нашумевшему сериалу «Игра Престолов».

Пользователи строят версии о том, как будет выглядеть роботизированный дракон. Некоторые уже предположили, что киборг Илона Маска может получить огнемет и «дышать» огнем.

Разработки Илона Маска впечатляют жителей всего мира. Новаторство, применение новых технологий и необычные решения обеспечивают проектам инженера успех и популярность. Не так давно он уже показывал концепт тоннельной системы для общественного транспорта. Его электромашины Tesla, хоть и весьма дорогостоящие, пользуются спросом и интересом. По мнению пользователей, и киборг-дракон станет «хитом» научного мира.