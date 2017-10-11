В ходе эксперимента ученые успешно сломали клеточную стенку возбудителя туберкулеза. Как сообщает агентство Science Translational Medicine, для этого они использовали дефицит витамина B7‍.

Научное издание Science Translational Medicine передает выводы ученых, которые трудятся в США при Медицинском колледже Уэйл Корнелл. Данная работа была осуществлена под предводительством профессора Дерка Шнаппингера. Он предположил, что клеточную стенку возбудителя туберкулеза можно разрушить с помощью дефицита витамина B7‍. Чтобы доказать это, он провел эксперимент на мышиной модели заболевания.

Эксперимент успешно доказал, что выключение фермента действует как в случае острого, так и в случае хронического заболевания туберкулезом. Помимо всего этого, есть еще одна особенность, которую удалось выявить специалистам. По их словам, лечение этой болезни нужно проводить очень щепетильно, ведь с препаратами, которые используются для этих целей на сегодняшний день любое отклонение от предписаний может вызвать превыкание бактерии. Однако, такого не произошло во время исследований. Подавив выработку биотин-лигазы, ученые остановили этот процесс и сломали клеточную стенку возбудителя.