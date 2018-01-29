Ученые изучили фермент, который обеспечивает бессмертие клеток

Ученым удалось получить самую подробную на данный момент структуру теломеразы, которая обеспечивает целостность клеток. Для полученного результата они провели исследования, в котором использовали криоэлектронный микроскоп.

Фермент теломераза поддерживает длину областей на концах хромосом, которые практически являются «запасной» ДНК, в не отмирающих клеточных линиях, которые в свою очередь включают в себя стволовые и опухолевые клетки. Этот фермент ученые исследуют для того, чтобы научится лечить раковые опухоли.

Все дело в том, что есть вещества, которые могут остановить рост раковой опухоли за счет подавления активности теломеразы. Но для того, чтобы создать рациональные лекарства на основе этих веществ, нужно представить структуру данного фермента. Общий план строения теломеразы уже был хорошо изучен учеными и до этого. Ее главным компонентом является субъеденица, которая синтезирует теломерную ДНК и РНК – матрице, роль которой исполняет РНК – часть теломеразы.

Несмотря на то, что у данного фермента принципиально похожая схема работы, у разных организмов теломераза может включать дополнительные субъеденицы, поэтому достаточных данных о структуре теломеразы в человеческом организме до сих пор не было.

Ученым из университета Калифорнии, что находится в Беркли, удалось получить изображения структуры этого фермента для человеческого организма. Для этого они использовали криоэлектронный микроскоп. Полученные в ходе эксперимента изображения помогли выяснить где именно расположена молекула РНК внутри комплекса.

Помимо этого, исследователи выяснили детали взаимодействия основных компонентов этого фермента с вспомогательными белками, которые принимают участие в биогенезе рибосом и вносят изменения в РНК. Мутации в генах вспомогательных белков могут привести к развитию целого ряда наследственных заболеваний у человека.