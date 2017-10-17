Скорость таяния ледников в российской Арктике увеличилась в 2 раза

Масса воды от растаявших в российской Арктике ледников достигла отметки в 4.4 млрд тонн. Это доказывает тот факт, что таяние ледников ускорилось в 2 раза за последние 10 лет, если брать во внимание то, что до 2010 года в океан попадало около 2.2 млрд тонн воды.

Как объясняют специалисты, это происходит из-за глобального повышения среднегодовой температуры, которая несет очень сильную угрозу для ледников. Арктика считается одним из самых уязвимых регионов, так как в ней содержится пятая часть всемирных запасов пресной воды.

Ранее учеными было зарегистрировано уменьшение Гренландского ледяного щита, которое невозможно было не заметить. Это помогло найти новый остров, что появился после того, как один из ледников растаял. Процесс таяния в разных областях Арктики распределяется неравномерно. Поэтому ученые провели исследование, чтобы понять как идет процесс таяния ледников в российской части Арктики.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что скорость таяния льда в русской Арктике удвоилась, достигнув значения 32 см в год, что равно 4.43 млрд тонн воды за год. В среднем, толщина ледников в данном регионе сокращается со скоростью 10 метров в год. Это более заметно в северо-восточном направлении. В целом, толщина льда примерно на 62,7 процента площади Земли Франца-Иосифа уменьшилась, а толщина 37,3 процента — увеличилась. Ученые полагают, что скорость таяния ледников будет увеличиваться так же быстро и в следующие года. Это может полностью лишить Землю Франца-Иосифа ее ледников.

Глобальное потепление может представить угрозу не только для арктических, но и для горных ледников. Но при этом пока что оно привело лишь к незначительному уменьшению среднегодового снега в высокогорных районах Азии.

При всем этом климатологи считают, что искусственные меры по сокращению выбросов парниковых газов смогут только немного замедлить таяние ледников, но не остановить.