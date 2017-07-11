Уфологи нашли на спутнике Сатурна гигантскую птицу

На Дионе, естественном спутнике Сатурна, уфологи нашли весьма загадочный объект, похожий по своему виду на гигантскую птицу. Удивительную находку эксперты по внеземным цивилизациям нашли во время анализа снимков спутника.

По мнению уфологов, на снимки спутника Сатурна Дионы попал весьма загадочный объект. В темных линиях эксперты рассмотрели очертания останков огромной инопланетной птицы. Уфологи считают, что таинственная птица имела длинный клюв и лапы с некими пальцами, оттопыренными наружу.

Версию о том, что очертания останков птицы могут быть оптическим эффектом или же рельефом спутника, уфологи не принимают. По мнению экспертов, верящих в существование инопланетной жизни, на спутнике Сатурна есть или были животные, каких на Земле не бывает.

Многие уфологи считают, что за пределами Земли есть жизнь. Некоторые даже уверенны в том, что ученые из NASA давно об этом знают, но не сообщают человечеству сенсационных новостей, опасаясь паники. Уфологи считают, что от землян скрывают правду о существовании пришельцев.

Ученые и эксперты науки не исключат возможности того, что на спутнике Сатурна может быть какая-то форма жизни. Однако, если там и правда есть что-то живое, то это лишь микроорганизмы. Эта версия является одной из теорий и не все ее поддерживают. На данный момент, не существует ни одного доказанного факто того, что в космосе где-то, кроме Земли, есть жизнь.