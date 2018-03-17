В Британии на видео засняли высадку пришельцев во время шторма

В Великобритании, жительница населенного пункта Бриджуотер, расположенного на территории графства Сомерсет, засняла на видео весьма странное происшествия – во время шторма на землю с неба спустился загадочный объект. Как утверждает свидетельница, после серии вспышек молний сверху упал темный предмет, что весьма похоже на высадку пришельцев.

Автора ролика зовут Меган Тэйлор, она утверждает, что пришла от увиденного в недоумение и ее все происходящее даже немного испугало. В Бриджуотере был шторм, в небе то и дело мелькали вспышки молний. После очередной серии вспышек появилось нечто странное – сверху к земле спустился темный объект небольшой формы.

По словам пользователей, просмотревших данный ролик, на видео попало действо, весьма похожее на фрагмент из фильма «Война миров». Автор видео надеется, что случившееся имеет простое объяснение. Она заявила, что даже и не хочет думать о том, что на Землю высадились инопланетяне. В комментариях пользователи уже пишут, что в кадр могла попасть птица или что-то другое, имеющее более адекватное объяснение.