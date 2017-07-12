Ученые: Женщины страдают от бесплодия из-за дифицита цинка

Ученые из Соединенных Штатов Америки доказали, что женщины страдают от бесплодия также по причине дефицита цинка в организме. Такая тенденция наблюдается примерно у 80% женщин. По мнению специалистов, повлиять на ситуацию может употребление ими пищевых добавок с содержанием минерала.

Ученые, трудящиеся при университете в штате Пенсильвания, исследовали тему причин бесплодия у женщин. По их данным, эта проблема актуальна не только для США - представительницы прекрасного пола страдают от нее по всему миру. Некоторые из них могут достичь оплодотворения лишь спустя три месяца активных попыток. Исследователи углубили свое изучение этой темы и поняли, что проблема может заключаться в нехватке цинка в их организмах.

Исследователи проследили связь между этим фактором, а также тем, какие женщины в целом страдают от бесплодия. Они подчеркивают, что именно этот микронуклиент играет важную роль в зачатии. Так, он помогает в регуляции гормонов, делении клеток, а также следят за поддержанием здоровой окружающей среды внутри яичников. Таким образом, специалисты смогли выяснить, какие факторы влияют на зачатие на самых ранних стадиях.