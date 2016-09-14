Ученым удалось поддержать жизнь мозга вне тела

Все уже привыкли к мысли о том, что мозг не сохраняет свою дееспособность, когда отделен от тела, однако американские ученые смогли опровергнуть эту теорию. Они сохранили жизнь мозга, который находился вне тела, на целых 36 часов.

В Йельском университете провели эксперимент на мозге свиньи. С помощью инновационной системы BrainEx, которая и поддерживала жизнедеятельность этого мыслительного органа.

По словам разработчиков, данная система устроена так, что кровь прокачивается по всем важным для жизни элементам мозга и за счет этого сохраняет его жизнь на какое-то время.

Пока что не выяснили, может ли мозг, находящийся на системе жизнеобеспечения, проводить мыслительные действия и думать, как ему положено. Поэтому, для уточнения этого важного момента разработчики собираются провести дополнительные исследования.

Доклад по проведенному эксперименту опубликовали в издании MIT Technology Review.