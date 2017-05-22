В зубе Будды Шакьямуни ученые обнаружили вещество внеземного происхождения

В Китае во время работ в самой высокой конструкции из дерева, были найдены два зуба, которые могли принадлежать Будде Шакьямуни. Во время анализа зубов, найденных в провинции Шаньси, ученые обнаружили вещество, которое невозможно создать на Земле.

По данным ученых, на сегодняшний день удалось обнаружить только 7 таких реликвий. Найденные зубы отправили на экспертизу и там оказалось, что в них находится вещество неземного происхождения. В зубах Будды ученые нашли вещество, которое называется «сарира». Его уже находили в пепле кремированных духовных учителей Буддистов.

Данное вещество не уничтожается даже после нахождения в кремационной печи, по своему виду «сарира» выглядит как жемчуг или стеклянные камушки. Ученые считают, что это вещество является самым жестким материалом, найденным на Земле. «Сарира» не разрушается даже после давления в 2 000 тонн. Вещество имеет неземное происхождение, даже на современном оборудовании его невозможно создать.

По своему составу данной вещество на 98,07% состоит из углерода, также в нем есть сера, сурьма, цинк и теллур. Найденные зубы имеют возраст в 2 500 тысячи лет, а «сарира», содержащаяся в них, могла появиться порядка 3 миллиардов лет назад. При увеличении частиц данного вещества ученые увидели рисунок, который напоминает изображения 4 маленьких Будд, которые сидят вокруг большого Будды.