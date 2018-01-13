Ученые: Астронавты, побывавшие в глубоком космосе, вернутся слабоумными

Ученые из США провели исследование, благодаря которому выяснили, что астронавты, побывав в глубоком космосе, скорее всего вернутся слабоумными. В доказательство специалисты из Медицинского центра Рочестерского университета (URMC), базирующегося в Нью-Йорке, приводят данные экспериментов с мышами.

Накануне ученые из Соединенных Штатов Америки выявили очередную очень серьезную опасность, которая может таиться для человека в космосе. Так, они утверждают, что длительное пребывание астронавта в глубоком космосе может обернуться для него слабоумием. Все дело в радиоактивном излучении, которое не может задержать даже плотная обшивка космического корабля.

Ученые привели в пример один из видов высокоэнергетических частиц и рассказали, какие последствия может принести нахождение живого существа под их воздействием. Так, они облучили лабораторных мышей излучением HZE. После этого они проверили их умственные способности, и оказалось, что они существенно снизились.

Излучение HZE высвобождается в ходе взрыва звезд. Человек, находящийся на Земле, не пострадает от него, так как находится под защитой магнитного поля планеты. Как показал эксперимент, без этой защиты мозг подвергается сосудистым изменениям, и в нем начинает накапливаться белок бета-амилоид, что характерно для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Таким образом, ученые смогли доказать, что астронавты после длительного путешествия в космос, например, на Марс, обратно могут вернуться слабоумными.